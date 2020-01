William og Harry slaktar presseoppslag med påstandar om forholdet deira

utenriks

Krisemøtet måndag blir halde få dagar etter at prins Harry og kona Meghan uventa kunngjorde at dei vil trekke seg tilbake frå den fremste linja i det britiske kongehuset.

Same dagen kom Harry og storebroren William med kraftig kritikk mot ein avisartikkel som handlar om forholdet mellom dei to brørne, og som dei begge meiner er usann.

– Trass i klare tilbakevisningar er det publisert ei falsk historie i ei britisk avis i dag, der det blir spekulert på forholdet mellom hertugen av Sussex og hertugen av Cambridge. For brør som er så opptatt av spørsmål om mental helse, er det støytande og potensielt skadeleg å bruke provoserande språk på denne måten, heiter det i fråsegna frå dei to prinsane.

Dei har ikkje spesifisert kva artikkel det dreier seg om, men same dagen trykte The Times ein artikkel der ei ikkje namngitt kjelde hevdar at Harry og Meghan har følt seg støytt ut av det dei opplevde som ei mobbande haldning frå prins William. I artikkelen står det òg at påstandane blir avviste av kjelder som er tett på prins William og kona Kate, og dessutan av enkelte kjelder som står prins Harry nær.

– Historisk

BBCs kongehusreporter Jonny Dymond beskriv «Toppmøtet på Sandringham» som «historisk», og allereie tidleg måndag morgon var pressa på plass utanfor godset til dronninga i Norfolk på austkysten av England.

Møtet skulle etter planen byrje klokka 12 norsk tid. Til stades er både prins Harry, storbroren prins William og faren til brørne prins Charles. Møtet blir ifølgje britisk presse leidd av den 93 år gamle dronninga.

Meghan var venta å delta på videolenke frå Canada, der ho er saman med den åtte månader gamle sonen til paret.

Framleis apanasje?

Blant temaa for møtet er ifølgje BBC kor mykje økonomisk støtte, eller apanasje, paret skal halde fram med å få, i kva grad dei skal kunne behalde titlane og kva plikter dei eventuelt framleis skal ha på vegner av kongehuset.

Viss paret ikkje er fornøgd med avtalen, vil dei kunne stille opp til eit intervju som er potensielt skadeleg for kongehuset, fortel britiske medium.

Dronning Elizabeth har sagt at ho ønsker ei løysing på plass innan nokre dagar, men BBCs reporter meiner at det kan ta tid før ein avtale er på plass og kan setjast i verk.

Harry og Meghan har titlane hertug og hertuginne av Sussex. Sidan dei forlova seg hausten 2017 og gifta seg nokre månader seinare, har paret fått eit anstrengt forhold til britisk presse. I enkelte tilfelle har dekninga av Meghan vorte oppfatta som regelrett rasistisk. Meghans mor er afroamerikanar, medan faren er kvit amerikanar.

