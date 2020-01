utenriks

– Til no dette tiåret har vi ikkje sett noko som helst teikn på at reell klimahandling er undervegs, sa 17-åringen til folkemengda, som for det meste var tenåringar.

Ifølgje Klimastreik Schweiz, som organiserte demonstrasjonen, deltok 15.000 menneske.

Neste veke skal Thunberg halde ein tale i Davos der ho vil oppmode regjeringar og finansinstitusjonar til å stanse investeringar i fossilt brennstoff.

Talen skal haldast medan toppmøtet i Verdsøkonomisk forum i Davos går føre seg.

(©NPK)