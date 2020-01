Khamenei: Trump er ein klovn

utenriks

Irans missilangrep mot to militærbasar i Irak 8. januar var eit slag mot USA, sa Khamenei i preika si fredag. Vestlege land er for svake til å «få iranarane i kneståande», sa han.

Khamenei sa òg at Trump er ein klovn som lèt som om han støttar iranarane men som vil forråde iranarane med ein «giftig dolk» i ryggen i nasjonen.

Støtta og sorga som iranarane viste under gravferda av den iranske generalen Qasem Soleimani, som vart drepe i eit amerikansk droneangrep i Bagdad, viser at iranarane støttar det islamske styret i Teheran, uttalte Khamenei.

Han sa at USA på feigt vis drap Soleimani.

Irans missilangrep var svar på drapet på Soleimani.

Då Iran stålsette seg for eit amerikansk motangrep som aldri kom, vart eit ukrainsk passasjerfly berre timar etter angrepet mot militærbasane, skote ned ved eit mistak av luftvernsmissil like utanfor Teheran. Alle dei 176 om bord mista livet, dei fleste av dei iranarar.

Khamenei sa at nedskytinga av flyet var ei «bitter ulykke» og at ho gjorde Iran like trist som ho gjorde fiendane i landet glade.

