Undersøkinga er utført av Ipsos på oppdrag frå avisa Washington Post. Ho viser at mange afroamerikanarar er djupt pessimistiske når det gjeld stillinga dei svarte har i det amerikanske samfunnet under Trump.

Over 80 prosent av dei spurde meiner Trump er ein rasist og at han har bidratt til at rasisme har vorte eit større problem i USA. Ni av ti meiner at han har gjort ein dårleg jobb som president generelt sett.

