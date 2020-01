Mann arrestert for å ha stole 12 milliardar passord

utenriks

Mannen hadde gjort opplysningane tilgjengeleg for nedlasting mot betaling, opplyste politiet i Arnhem i Nederland fredag.

Politiet gjekk ikkje i detalj om kva type opplysningar det dreier seg om eller kven som har vorte råka, av omsyn til at etterforskinga går føre seg.

Politiet har samarbeidd nært med kollegaer i Tyskland, Storbritannia og USA i saka.

Nederlandske datakrimekspertar klarte å spore opp den mistenkte aust i Nederland etter tips frå britiske kollegaer.

Politiet beslagla profesjonelt datautstyr under ransaking i to leilegheiter. Det var ved hjelp av dette utstyret, som heller ikkje er forklart nærare av politiet, at mannen gjorde dataopplysningane tilgjengeleg via nettstaden WeLeakInfo. Nettstaden har vorte stengt av FBI, opplyser nederlandsk politi.

Ein 22 år gammal mann i Nord-Irland er òg arrestert i saka.

(©NPK)