Borrell om Libya: – God framdrift

Josep Borrell verka optimistisk då han kom utanriksministermøte i EU måndag formiddag. Der blir Libya og oppfølginga av møtet på søndag i Berlin eit viktig tema.

– Gårsdagen var ein god dag. Det er skapt god framdrift, og partane er samde om å utnemne fem delegatar til militære samtalar, sa Borrell på veg inn til utanriksministermøtet.

– No må partane i Libya bruke han til å nærme seg ei løysing.

– Mange moglegheiter

I Brussel måndag skal ministrane diskutere kva EU kan bidra med i det nordafrikanske landet.

– Det er mange moglegheiter. Våpenkvila krev at nokon følgjer den opp. Det kan vere FN, EU eller Afrikaunionen. Ministrane må avgjere kva som skal gjerast for å følgje opp avtalen frå i går, så eg kan ikkje føregripe kva dei vil komme fram til, sa Borrell.

Landa som deltok på møtet i Berlin, vart samde om å ikkje selje våpen til partane i Libya. Dei skal heller ikkje sende fleire militære styrkar for å støtte dei krigførande partane så lenge våpenkvila er på plass, sa statsminister Angela Merkel i Tyskland etter møtet.

Det skal jamleg haldast møte i tida framover, og Merkel varsla eit snarleg møte for å spikre våpenkvileavtalen.

Sahel og klima

Borrell trekte òg fram Sahel-regionen og sa ministrane vil bli orienterte om eit toppmøte arrangert av president Emmanuel Macron i Frankrike førre veke.

– Vi skal òg diskutere klimadiplomati. Alle veit at klimapolitikken vår krev solid støtte og at andre land prøver å gjere det same som oss, sa Borrell.

På EU-toppmøtet vart landa samde om at unionen skal vere klimanøytral innan 2050, likevel med eit unntak for Polen. Målet er at resten av medlemslanda denne våren òg skal få polakkane med på den same forpliktinga.

