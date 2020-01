utenriks

Episoden vart fanga opp på kamera laurdag, og filmklippet spreidde seg raskt på sosiale medium.

På filmen blir ein demonstrant frå gule vester-rørsla, som blør frå hovudet, halden nede på bakken av ein opprørspolitimann med hjelm som deretter slår mannen hardt i ansiktet.

Hendinga skjer to månader etter at to franske politimenn vart suspenderte for to ulike valdshendingar mot gule vestar-demonstrantar. Også desse hendingane vart filma.

(©NPK)