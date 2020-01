Huawei-topp kjempar mot utlevering til USA

utenriks

Meng, som er dotter av Huawei-grunnleggjar Ren Zhengfei, vart arrestert i Canada i desember 2018 på bakgrunn av skuldingar om bedrageri og brot på sanksjonane mot Iran. Arrestasjonen førte til diplomatisk krise mellom Canada, USA og Kina.

USA meiner at Meng laug overfor storbanken HSBC om forholdet Huawei har til det Iran-baserte selskapet Skycom, og at HSBC risikerte å bryte amerikanske sanksjonar mot Iran.

– Kort fortalt – det finst bevis for at ho bedrog HSBC for å få banken til å halde fram med å tilby tenestene sine til Huawei, skriv det amerikanske justisdepartementet i rettspapira til domstolen i Vancouver i Canada.

Departementet vil i rettssaka argumentere med at skuldingane frå USA mot Meng ville ha vore ei kriminell handling i Canada viss det ho blir skulda for, hadde funnen stad der.

Meng, som det siste året har vore lauslaten mot kausjon og som sidan har budd på ein av dei to eigedommane sine i Vancouver i vente på utleveringsrettssaka, avviser skuldingane. Forsvararane hennar meiner saka er politisk motivert.

Fem dagar er sette av til rettssaka. Men viss dei amerikanske skuldingane blir vurderte til å utgjere ei kriminell handling òg i Canada, går rettssaka vidare til ein ny fase seinare i år. Kvar og ei anke er venta å trekke saka ytterlegare ut i fleire år.

Grunnleggjaren av Huawei meiner rettssaka er del av eit amerikansk komplott for å knuse Huawei – eit selskap USA ser på som ein tryggingsrisiko.

(©NPK)