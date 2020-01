IMF justerer ned veksten i verdsøkonomien

utenriks

Politisk uro i ei rekke land, spenninga mellom USA og Iran og handelskonflikten mellom USA og Kina, vil framleis vere faktorar som kan tyngje ned veksten i verdsøkonomien saman med vêrrelaterte katastrofar som skogbrannane i Australia, heiter det i IMFs reviderte prognose som vart lagt fram måndag.

Samtidig bidrog pengepolitiske tiltak i nøkkeløkonomiar verda rundt til global vekst i fjor. Effekten ser ut til å halde fram i år, påpeikar IMF.

For neste år ligg den økonomiske veksten an til å bli 3,4 prosent, meiner IMF, som dermed justerer ned 2021-veksten òg. Den førre prognosen til IMF la opp til at 2021-veksten vil hamne på 3,6 prosent.

I USA ventar IMF moderat vekst, frå 2,3 prosent i fjor til 2 prosent i år, og deretter 1,7 prosent neste år. I Japan er òg veksttakta moderat, frå 1 prosent i fjor til 0,7 prosent i år. I eurosona er det venta auka vekst, frå 1,2 prosent i fjor til 1,3 prosent i år, noko som er ei nedjustering på 0,1 prosentpoeng frå førre prognose.

(©NPK)