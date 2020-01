Prins Harry: – Det var ikkje noko anna alternativ

utenriks

I ein tale til stiftinga Sentebale søndag kveld snakka prinsen om avgjerda om at han og hertuginne Meghan skal trekke seg tilbake frå fremste rekke i det britiske kongehuset.

– Eg vil at de skal høyre sanninga frå meg, det eg kan dele. Ikkje som ein prins eller hertug, men som Harry, den same personen de har sett vekse opp dei siste 35 åra, men med eit tydelegare perspektiv, sa prinsen ifølgje Sky News.

Vidare fortalde 35-åringen at han har følt på støtta han har fått gjennom åra, og at han såg at Meghan vart tatt imot med opne armar då han endeleg fann den kjærleiken og lykka som han gjennom heile livet hadde håpt å finne.

– Eg veit òg at de i løpet a desse åra har vorte så godt kjent med meg at de veit at den kvinna eg valde som kona mi, har dei same verdiane som meg, sa prisen.

Mange år med utfordringar

Vidare fortalde han at avgjerda ekteparet har tatt ikkje har vore lett, men at det var eit resultat etter mange samtalar og mange år med utfordringar.

– Eg veit at eg ikkje alltid har gjort ting rett, men når det gjeld dette, var det ikkje noko anna alternativ, sa prins Harry, ifølgje Sky News.

– Håpet vårt var å kunne halde fram med å tene dronninga, samveldet og dei militære tilknytingane mine, men utan offentleg finansiering. Dessverre var ikkje det mogleg, forklarte prinsen for dei frammøtte.

Negativ merksemd

8. januar kunngjorde Meghan og Harry at dei ønsker seg meir sjølvstende utan kongelege plikter, og at dei vil veksle på å bu mellom Storbritannia og Canada. Årsaka er den kraftige og til tider svært negative merksemda frå britisk presse.

Meghan er no i Canada saman med den åtte månader gamle sonen til paret Archie.

Dronning Elizabeth vart ikkje orientert om utspelet, men paret skal tidlegare ha prøvd å ha fått i stand eit møte med henne om saka. Etter det vart kjent at paret ønskte å tre tilbake, heldt dronninga førre måndag eit krisemøte om saka på Sandringham slott.

Skal ikkje omtalast «kongeleg høgvyrde»

I ei kunngjering frå Buckingham Palace laurdag skriv dronninga at dei har funne ein konstruktiv veg vidare.

I avtalen kjem det fram at prins Harry og hertuginne Meghan ikkje lenger skal bruke tittelen «kongeleg høgvyrde» då dei ikkje lenger er arbeidande medlemmer av kongefamilien. Dei skal heller ikkje få offentlege midlar for å utføre kongelege oppdrag, og vil ikkje formelt representere dronninga.

Avtalen som er inngått inneber mellom anna at Harry ikkje lenger skal utføre offisielle oppdrag for det britiske forsvaret. Det som i meldinga frå Buckingham Palace blir omtalt som den nye modellen, trer i kraft frå våren.

