Etterforskarar i Myanmar konkluderer med at det vart gjort enkelte krigslovbrot mot rohingyaene

Kommisjonen har komme fram til at enkelte soldatar brukte overdriven makt og gjorde seg skuldig i krigslovbrot og alvorlege brot på menneskerettane, mellom anna ved at «dei drap uskuldige landsbybuarar og øydela heimane deira».

Men lovbrota utgjer ikkje folkemord, lyd konklusjonen i rapporten, som vart lagt fram måndag.

– Det manglar bevis for å hevde, og i lang mindre grad for å konkludere, at dei gjennomførte lovbrota hadde som mål å øydeleggje, heilt eller delvis, ei nasjonal, etnisk, rasemessig eller religiøs gruppe, skriv granskarane, som alle er utpeika av Myanmar.

Rettsavgjerd i Haag

Kommisjonen la fram rapporten sin få dagar før FN-domstolen i Haag (ICJ) kjem med rettsavgjerda si i saka mot Myanmar. Landet blir skulda for folkemord og krigslovbrot mot den muslimske minoriteten i den vestlege delstaten Rakhine.

Rapporten vart straks møtt med kritikk frå fleire menneskerettsgrupper.

Burmese Rohingya Organisation UK (BROUK) kallar rapporten for ein Pr-framstøyt og eit forsøk på å «kvitvaske» overgrepa mot rohingyaene.

Human Rights Watch kritiserer rapporten for å prøve å gjere enkelte soldatar til syndebukkar i staden for å legge ansvaret på den militære leiinga.

Hundretusen flykta

Militæroperasjonen vart innleidd i august 2017 og dreiv om lag 740.000 rohingyaer over grensa til Bangladesh, der dei no bur i enorme flyktningleirar.

Myanmar er dominert av buddhistar, og mange meiner rohingyaene ikkje høyrer heime i landet. Styresmaktene har heile tida halde fast på at militæroperasjonen var nødvendig for å slå ned opprørarar som hadde angripe ei rekke politipostar i dagane før militæroperasjonen.

Flyktningane har gitt likelydande opplysningar om drap, valdtekter og tortur, samtidig som satellittbilde viser at mange landsbyar der folkegruppa tidlegare budde, er svidd av.

Ein FN-topp har tidlegare kalla angrepa på rohingyaene for «eit skuleeksempel i etnisk reinsing».

