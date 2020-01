FN-komité åtvarar mot retur av klimaflyktningar

utenriks

Menneskerettskomiteen til FN kom måndag med ei ikkje-bindande rettsavgjerd i ei sak fremma av Ioane Teitiota frå øystaten Kiribati i Stillehavet.

Teitiota søkte i 2013 asyl i New Zealand. Søknaden grunngav han med at øya der han levde, South Tarawa i Kiribati, var i ferd med å bli overbefolka på grunn av flyktningar frå omkringliggjande øyer som er i ferd med å forsvinne i havet.

New Zealand avslo søknaden og i 2015 vart han deportert.

Menneskerettskomiteen i FN konkluderer til liks med New Zealand med at livet til Teitiota ikkje er i umiddelbar fare på Kiribati, men at regjeringar som deporterer flyktningar til land som er alvorleg trua av klimaendringar, likevel kan komme til å gjere seg skuldige i brot på menneskerettane.

– Sidan risikoen for at eit heilt land hamnar under vatn er så ekstrem, kan levekåra i eit slikt land bli umogleg å kombinere med retten til eit verdig liv òg før risikoen blir realisert, seier ekspertane i komiteen.

Land som vurderer å deportere asylsøkarar som har fått avslag, bør ta klimaendringar i landa dei kjem frå med i vurderinga. Dersom så ikkje skjer, risikerer ein å krenkje retten asylsøkaren har til liv, heiter det i rettsavgjerda.

Amnesty International kallar rettsavgjerda til komiteen banebrytande.

– Denne avgjerda dannar global presedens, seier Kate Schuetze i Amnesty.

– Bodskapen er klart. Stillehavsøyar må ikkje hamne under vatn før det utløyser menneskerettsforpliktingar om å verne liv, seier ho.

(©NPK)