Finanseliten i Davos har spytta milliardar inn i olje, kol og gass

Til saman har eit utval av finanseliten som er representert på Det internasjonale økonomiforumet (WEF) i Davos investert 1.400 milliardar dollar – rundt 12.000 milliardar kroner – i selskap som driv med utvinning av fossile brensel, sidan Parisavtalen vart underteikna i 2015, ifølgje miljøorganisasjonen Greenpeace.

Organisasjonen har analysert porteføljane til 24 bankar som er representerte på økonomiforumet i Davos.

Under det årlege toppmøtet i Davos er klimaspørsmålet i år venta å vere i sentrum. Men miljøorganisasjonen skuldar nokre av selskapa som deltek på møtet, for ikkje å leve opp til målet for forumet om å «forbedre verdens tilstand».

– Bankar, forsikringsselskap og pensjonsfond er like skuldige i klimakrisa som industrien som produserer fossile brensel, særleg dei som reiser til Davos, seier leiar i Greenpeace International, Jennifer Morgan.

– Dei seier at dei støttar Parisavtalen, men sidan han vart underteikna, har dei spytta milliardar inn i denne industrien, seier ho.

