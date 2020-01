Hillary Clinton langar ut mot Bernie Sanders

utenriks

Den tidlegare presidentfrua og utanriksministeren, som sjølv var presidentkandidat for Demokratane og tapte for Donald Trump i 2016, kjem ifølgje The Hollywood Reporter med kritikken i ein dokumentarserie som er under produksjon.

– Han var i Kongressen i årevis. Éin senator støtta han. Ingen liker han, ingen ønskjer å samarbeide med han. Han får ikkje gjort noko, seier Clinton.

– Han var ein karrierepolitikar. Alt er berre vås, og det gjer meg vondt å sjå at folk blir tiltrekt av det, seier ho i den fire episodar lange serien «Hillary», som har premiere i mars.

På spørsmål frå The Hollywood Reporter svarer ho stadfestande at ho held fast på den nådelause karakteristikken sin av senatoren frå Vermont.

– Det dreier seg ikkje berre om han, det er kulturen rundt han. Det er teamet hans. Det er dei framståande tilhengjarane hans, seier ho.

Eit gjennomsnitt av dei siste meiningsmålingane i USA, utarbeidd av The Real Clear Politics, viser at 20,4 prosent av dei demokratiske veljarane ønskjer Bernie Sanders som presidentkandidat for partiet.

Berre tidlegare visepresident Joe Biden har større oppslutning i partiet, 28,4 prosent.

