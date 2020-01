IS blir leidd av turkmensk irakar

utenriks

IS-leiaren Abu Bakr al-Baghdadi vart drepen av amerikanske spesialstyrkar i Syria 26. oktober i fjor.

Få dagar seinare kunngjorde IS at Abu Ibrahim al-Hashimi al-Quraishi hadde overtatt som leiar, men fleire ekspertar stilte spørsmål ved dette og viste til at namnet var heilt ukjent.

To ikkje namngitte kjelder i etterretningstenester stadfestar no overfor The Guardian at Quraishi ikkje er det verkelege namnet til den nye leiaren, men at han eigentleg heiter Amir Mohammed Abdul Rahman al-Mawli al-Salbi.

Grunnleggjar

Ifølgje den britiske avisa var den nye leiaren ein av grunnleggjarane av IS, som leidde angrepet i islamistgruppa mot yazidi-minoriteten i Irak og som også har leia operasjonar andre stader i verda.

Salbi skal komme frå ein turkmensk familie i Irak og voks opp i den vesle byen Tal Afar vest for Mosul i Irak.

Han studerte sharia ved universitetet i Mosul og sat i 2004 i amerikansk fangenskap i Camp Bucca-fengselet sør i Irak, der han møtte Abu Bakr al-Baghdadi.

Bror i Tyrkia

Salbi er òg kjent under namna Haji Abdullah og i enkelte kretsar som Abdullah Qardash. Alt før Baghdadi vart drepen, lova ut USA ei påskjønning på 5 millionar dollar, nærare 45 millionar kroner, på Salbi og to andre høgtståande medlemmer av IS.

Det er ikkje kjent kvar den nye IS-leiaren skjuler seg, men broren Adel Salbi held til i Tyrkia der han representerer eit turkmensk parti.

Vestleg etterretning tvilar på om Salbi er å finne i Idlib-provinsen, der Baghdadi vart funnen og drepen, men trur at han i staden held til i ein av dei mange små landsbyane vest for Mosul i Irak.

