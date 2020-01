utenriks

I ein førebels granskingsrapport går det fram at flyet vart treft av to missil av typen Tor-M1.

Rapporten vart offentleggjort av dei sivile luftfartsstyresmaktene i Iran tysdag.

Det blir òg opplyst at etterforskinga held fram for å fastslå korleis dei to rakettane påverka flystyrten.

