Krangling om reglar og tempo i riksrettssaka i USA

utenriks

Saka blir tatt opp att klokka 13 lokal tid tysdag – klokka 19 norsk tid – etter at tiltalen vart lesen opp i Senatet førre veke.

Senatorane må først ta stilling til reglane og retningslinjene for den vidare framdrifta i saka. Kor mykje tid skal setjast av til innlegget og spørsmålet til partane frå senatorane?

Mitch McConnell, leiaren for det republikanske fleirtalet i Senatet, har lagt fram eit forslag som vil innebere høgt tempo og avgrensa tid. Klagarane vil få 24 timar fordelte over to dagar til å presentere argumenta sine.

Deretter får advokatane til Trump same rammevilkår til å legge fram forsvaret sitt, før senatorane kan levere inn skriftlege spørsmål til begge partar. Spørsmåla vil bli lesne opp av høgsterettsjustitiarius John Roberts.

Leiaren for det demokratiske mindretalet i Senatet, Chuck Schumer, har kalla forslaget frå McConnell ei nasjonal skam. Han meiner det har til hensikt å rushe saka gjennom Senatet og gjere det vanskeleg å få kalla inn vitne.

(©NPK)