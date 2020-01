Skuldingar om ureint spel i riksrettssaka mot Trump

utenriks

Riksrettssaka opnar i Senatet klokka 19 norsk tid tysdag, og senatorane skal då ta stilling til reglane og retningslinjene for saka og dessutan korleis framdriftsplanen skal vere.

Leiaren for republikanarane i Senatet, Mitch McConnell, vil ha høgt tempo og har foreslått at aktoratet berre får 24 timar fordelte over to dagar til å leggje fram argumenta sine.

Advokatane til Trump skal deretter få like lang tid til å presentere sitt syn, før senatorane deretter får høve til å levere inn skriftlege spørsmål til begge partar.

Rigga rettssak

Forslaget frå McConnell har utløyst sterke protestar frå aktoren i saka, demokraten Adam Schiff, som skuldar republikanarane for ureint spel og forsøk på manipulasjon.

– Dette er ein prosess for ei rigga rettssak, sa han få timar før riksrettssaka starta tysdag.

– Dette er ein prosess for å hindre det amerikanske folket i å få sjå bevisa, la han til.

Leiaren for det demokratiske mindretalet i Senatet, Chuck Schumer, meiner forslaget til McConnell er skammeleg og eit opplagt forsøk på å gjere det vanskeleg å kalle inn vitne.

Blir vedteke

Trass protestane frå Demokratane kjem sannsynlegvis det republikanske fleirtalet i Senatet til å vedta forslaget til køyrereglar og tidsramme.

Aktoratet under leiing av Schiff vil i så fall leggje fram skuldingane mot presidenten onsdag, men dei vil venteleg ikkje innehalde noko nytt ut over det som alt er kjent i det 111 sider lange dokumentet som vart lagt fram førre veke, og som summerer opp etterforskinga.

Dokumentet konkluderer med at det er overveldande bevis for at Trump har gjort seg skuldig i maktmisbruk, og at han har prøvd å hindre Kongressen å etterforske dette.

Kjernen i tiltalen er at Trump ved å halde tilbake militærhjelp til Ukraina prøvde å presse landet til å innleie ei etterforsking som ville involvert den tidlegare visepresidenten i USA, Joe Biden.

Demokratane meiner dette i realiteten var eit forsøk på å få Ukraina til å påverke presidentvalet i USA seinare i år, der Biden håpar å bli Trumps motkandidat.

Vitne eller ikkje vitne?

Etter at aktoratet og Trumps advokatar har lagt fram argumenta sine, vil senatorane få 16 timar til å stille skriftlege spørsmål til partane.

Riksrettssaka vil halde fram alle dagar unnateke søndag og med alle dei hundre senatorane til stades. Viss all den avsette tida blir brukt, er det neste veke tid for avstemming om det mest spennande spørsmålet: Om det skal kallast inn nye vitne i tillegg til dei som tidlegare har forklart seg i høyringane i Representanthuset.

Demokratane krev at desse vitna må kallast inn, og vil svært gjerne høyre kva Trumps tidlegare nasjonale tryggingsrådgivar John Bolton har å seie.

Håpet for demokratane er at dei i neste omgang kan overtale fire republikanske senatorar til å bryte med sitt eige parti. Dei fleste republikanarane meiner det ikkje er nødvendig med vitne, men nokre få har førebels ikkje bestemt seg. Ein av desse er senator Mitt Romney.

Viss det endar med innkalling av vitne, vil riksrettssaka ta lengre tid. Til slutt skal det stemmast over dei to tiltalepunkta: om maktmisbruk og forsøk på å hindre Kongressens arbeid.

Tiltalen må vedtakast med to tredels fleirtal for å få Trump kjent skuldig og avsett. Dette blir rekna som svært usannsynleg, og Republikanarane håpar at riksrettssaka er over når Trump skal halde tale om rikets tilstand 4. februar.

