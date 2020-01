FN: Nesten ein halv milliard menneske manglar arbeid

utenriks

– Situasjonen er verre enn vi tidlegare trudde, seier toppsjef Guy Ryder i ILO i samband med publiseringa av den årlege rapporten til ILO, World Employment and Social Outlook.

Han åtvarar om at mangelen på sømeleg arbeid og auka forskjell fører til meir sosial uro.

I år er talet på arbeidsledige venta å stige til 190,5 millionar, mot 188 millionar i fjor. Samtidig reknar ein om lag 285 millionar menneske som undersysselsette, noko som betyr at dei anten arbeidar mindre enn dei ønsker, har gitt opp forsøket på å skaffe jobb eller av andre grunnar manglar tilgang til arbeidsmarknaden.

Til saman betyr det at det manglar arbeid til nesten ein halv milliard menneske, det vil seie ein del på 13 prosent av arbeidsstyrken i verda.

Befolkningsvekst

Sjølve delen arbeidsledige har det siste tiåret lege relativt stabilt, men når befolkninga til jorda aukar samtidig som veksten i verdsøkonomien bremsar opp, betyr det at stadig fleire menneske blir ståande utan arbeid.

I 2019 levde dessutan over 630 millionar menneske, ein femdel av den arbeidande befolkninga i verda, i såkalla arbeidsfattigdom, noko som inneber at dei må leve for mindre enn 30 kroner per dag.

I årsrapporten går det fram at over 60 prosent av den globale arbeidsstyrken no arbeider i uformell sektor, noko som ofte inneber låge lønningar og manglande rettar.

– For millionar av arbeidsfolk blir det stadig vanskelegare å bygge eit betre liv gjennom arbeid. Eg meiner at dette er eit svært urovekkjande funn, seier ILO-leiaren, som knyter dei mange protestbølgjene rundt omkring i verda til nettopp mangel på sømeleg arbeid og inntekt.

Stadig fleire protestar

– Arbeidsmarknadssituasjonen bidrar til at den sosiale samanhengskrafta blir svekt i mange samfunn, seier han og viser til protestbølgjene i land som Libanon og Chile.

ILO har ein eigen indeks over sosial uro. Han viser at hyppigheita av demonstrasjonar og streikar auka både på globalt nivå og i sju av elleve subregionar frå 2009 til 2019.

Ifølgje FN-organisasjonen er det store forskjellar knytt til kjønn, alder og geografi når det gjeld kven som har tilgang til arbeid og inntekter.

At så mange som 267 millionar unge i alderen 15–24 år verken er i arbeid, under utdanning eller anna form for praksis, er spesielt urovekkjande, meiner ILO, som viser til at mange i denne aldersgruppa òg må ta til takke med dårlege arbeidsforhold.

– Ekstrem forskjell

Eit anna funn er at statane i verda bruker stadig mindre av budsjetta sine på å betale lønningar og andre arbeidskostnader. Delen har sokke frå 54 til 51 prosent i perioden frå 2004 til 2017.

Og når det gjeld den delen av befolkninga som får lønn, er lønnsforskjellane ekstreme, ifølgje Ryder. Dei 20 prosentane som er lågast på lønnsstigen, må bruke elleve år på å tene same beløp som dei 20 prosent best lønte tener på eitt år.

