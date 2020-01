Medium: Leiaren for Femstjernersrørsla gir seg

utenriks

Det er partikjelder som onsdag opplyser at Di Maio har gått av men at han held fram som utanriksminister. Di Maio sjølv har varsla ein pressekonferanse klokka 17.

Populistiske Femstjernersrørsla (M5S) er det største partiet i koalisjonsregjeringa som også omfattar sentrums-venstre-partiet PD. Men partiet gjer det dårleg på meiningsmålingane med rundt 16 prosents oppslutning.

Til helga er det regionalval i to italienske regionar, Calabria og Emilia-Romagna. Her blir det venta at den høgrepopulistiske Ligaen vil gjere det godt.

