Senatet vedtok reglane for riksrettsprosessen

utenriks

På den første dagen av prosessen avviste republikanarane forslaget demokratane hadde til endringar i køyrereglane heile elleve gonger, også forslaget om å la president Donald Trumps tidlegare nasjonale tryggingsrådgivar John Bolton vitne.

Bolton, som forlét stillinga som nasjonal tryggingsrådgivar i USA i september, har tidlegare sagt seg villig til å vitne i saka.

Det vart ein lang første dag i riksrettsprosessen, og bilde i sosiale medium viser pizzaøskjer på veg inn og geispande politikarar med posar under auga.

Først etter 13 timar vart forslaget til køyrereglar frå senatsleiar Mitch McConnell vedtatt med 53 mot 47 stemmer som strengt følgde partilinjene.

Seks dagar

Forslaget frå McConnell etablerer køyrereglane for heile riksrettsprosessen og opnar for seks dagar der partia skal framføre argumenta sine for og imot å dømme Trump for skuldingane om maktmisbruk og for at han har forhindra arbeidet i Kongressen.

Dei vedtatte køyrereglane inneber vidare ei utsetjing av diskusjonen om i kva grad partane kan kalle inn vitne i rettssaka. Denne debatten vil bli tatt seinare.

I Senatet gjentok leiar for aktoratet, demokraten Adam Schiff, argument om at køyrereglane «er første skritt frå Det kvite hus for å få unnagjort saka på kortast mogleg tid».

McConnell foreslo opphavleg å fordele dei 24 timane over to dagar, men det vart utvida til tre dagar etter press frå partifellar i det republikanske partiet.

Legg fram opningsinnlegg

Allereie etter sju timar under første dag i riksrettssaka byrja fleire senatorar å strekke på seg og kikke på klokka, før McConnell sa at det var pause om ein halvtime.

Då nærast sprang senatorane mot døra, som om dei var skuleelevar siste dag før sommarferien, skriv CNN.

Andre dagen til riksrettssaka startar onsdag kveld norsk tid, og her vil demokratane halde opningsinnlegga sine.

Etter at demokratane har halde innlegga sine, skal forsvararteamet til Trump leidd av juridisk rådgivar i Det kvite hus, Pat Cipollone, halde forsvarsinnlegg over 24 timar.

(©NPK)