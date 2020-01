Trump: – Skulle gjerne ha møtt Greta Thunberg

utenriks

Utsegna kom på ein hastig innkalla pressekonferanse onsdag på Økonomiforumet i Davos (WEF).

– Eg skulle svært gjerne ha møtt henne her, sa den amerikanske presidenten. Men han meinte altså at USA ikkje var rette adressaten for frustrasjonen hennar over at det ikkje blir gjort noko med klimautsleppa. Han seier det er andre land enn USA som er dei verste forureinarane.

– Greta bør rette merksemda si mot dei, meinte Trump.

Han spurde òg journalistane om kor gammal Thunberg er, og påpeika at ho hadde jo slått han på framsida av Time. Nyheitsmagasinet kåra den 17 år gamle klimaaktivisten og skulestreikaren til årets namn i 2019. Ho deltar på WEF for andre gong.

På spørsmål om han meiner det finst ein klimabløff, sa Trump at han meiner at «visse aspekt er det».

Han meiner òg at riksrettsprosessen mot han i heimlandet er ein gedigen bløff og «så ille for landet vårt».

– Eg skulle gjerne møtt opp i riksrettssaka og sete på første rad og sett dei korrupte ansikta deira, sa han om demokratane, som utgjer aktoratet i saka. Trump la til at advokatane hans ikkje ønskte at han skulle sitje i salen.

Etter pressekonferansen var toppmøtet i Sveits over for Trumps del. Han beskreiv besøket i Davos som «to fenomenale dagar».

