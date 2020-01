Fyring mot kulda gir dårleg luft på Balkan

utenriks

Rapportar om elendig luftkvalitet leier ofte tankane til asiatiske storbyar som Delhi og Dhaka. Men den europeiske vinterkulda fører også mindre hovudstader som Beograd, Sarajevo og Skopje høgt opp på den lite attraktive lista til AirVisual.

Kolkraftverk, gamle bilar og fyring i peisar og omnar spyr miljøgifter ut i lufta.

– Eg veit at det forureinar. Eg er ikkje dum, men det einaste alternativet er å fyre med straum, og det er fordømt dyrt, seier Trajan Nestorovski. Til liks med mange av naboane i arbeidarklassestrøket i Skopje, hovudstaden i Nord-Makedonia, fyrer han med ved.

– Det er nokre fabrikkar i området, og gudane veit kva dei fyrer med om kveldane, legg kona Vera til.

Fleire stader i regionen har det vore demonstrasjonar den siste tida. Unge menneske i Skopje har late seg inspirere av Greta Thunberg og har vore ute og demonstrert på fredagane.

Om vinteren er halve klassen borte på grunn av lungeproblem. Det er ikkje normalt, seier 17 år gamle Iskra Ilieska.

Ifølgje ein FN-rapport står luftforureining for 20 prosent av alle for tidlege dødsfall i 19 byar på Balkan. Over 60 prosent av befolkninga må bruke kol eller ved til oppvarming. Berre 12 prosent er kopla til fjernvarmesystem.

(©NPK)