IS truar med angrep i Israel

utenriks

Trusselen blir sett fram i ei talemelding som visstnok er innspelt av IS-talsmannen Abu Hamza al-Quraishi.

Ifølgje meldinga oppmodar IS-leiaren Abu Ibrahim al-Hashimi al-Quraishi krigarane i islamistgruppa til å «innlede en ny fase» og truar med store operasjonar mot Israel.

– Soldatane til kalifatet, uansett kvar dei er, har framleis auga retta mot Jerusalem, seier talsmannen i det 37 minutt lange opptaket.

– Med Guds hjelp vil de dei kommande dagane få sjå kva som skader dykk, seier han.

AFP kan ikkje gå god for at opptaket er ekte, men det vart publisert via dei same kanalane i sosiale medium som IS tidlegare har nytta.

