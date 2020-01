Rapport: Kina er nest største våpenprodusenten i verda

utenriks

– Kina er ikkje lenger avhengig av andre land for å skaffe seg våpen, seier Nan Tian ved forskingsinstituttet Stockholm International Peace Research Institute (Sipri).

Han er ein av medforfattarane bak ein ny rapport som vart lagt fram måndag, og som viser at tre av dei ti største våpenselskapa i verda no er kinesiske.

– Vi kan med sikkerheit seie at Kina er den nest største våpenprodusenten, bak USA, og framfor Russland, seier Nan.

Rapporten understrekar likevel at hemmeleghald framleis er ein viktig uvissefaktor når ein rapporterer om den kinesiske våpenindustrien.

Det blir anslått at kinesiske produsentar sel våpen for mellom 630 og 720 milliardar kroner årleg, og at mesteparten blir kjøpt av ulike avdelingar i Folkets frigjeringshær.

