utenriks

Fråsegna til Ken Starr vekker oppsikt sidan han var den sentrale etterforskaren i riksrettssaka mot dåverande president Bill Clinton på slutten av 1990-talet.

– Å stille ein president for riksrett har vorte eit våpen som ein bruker mot dei politiske motstandarane sine, sa Starr.

For å underbygge argumentet om at riksrett blir brukt for ofte, viste Starr til at det berre var éi riksrettssak i dei to første hundreåra av USAs historie.

(©NPK)