utenriks

Utspelet på måndag kjem få dagar etter at president Donald Trump trua med å innføre 25 prosents toll på europeiske bilar.

EU har importforbod mot kyllingar som har vorte vaska med klor, fordi unionen fryktar at det er ei sovepute for dårleg hygiene i amerikansk fjørfeindustri. I USA er det òg lov å injisere storfe med steroid slik at dei veks raskare. Metoden har vore forboden i EU i 30 år.

