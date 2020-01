– Bolton var bekymra over at Trump gav tenester til autokratar

utenriks

I ein privat samtale i fjor sa Bolton, som var USAs nasjonale tryggingsrådgivar, til Barr at han var bekymra over at president Donald Trump i praksis personleg gav tenester til autokratiske leiarar i Tyrkia og Kina. Det skriv Bolton sjølv i eit manus til ei bok som han skal gi ut i mars, ifølgje The New York Times, som har fått tilgang til manuset.

Barr svarte ved å peike på granskingar som justisdepartementet gjorde av det kinesiske telekommunikasjonsselskapet ZTE og ein tyrkisk bank. Barr sa at han var bekymra over at Trump hadde skapt eit inntrykk av at presidenten hadde overdriven innverknad på det som normalt ville vere uavhengige granskingar, ifølgje manuset.

Barr understøtta synet sitt ved å vise til samtalar som Trump hadde hatt med Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan og den kinesiske presidenten Xi Jinping.

Ukraina-etterforsking

Bolton sende manuset til Det kvite hus for ein gjennomgang for snart ein månad sidan. Boka «The Room Where It Happened: A White House Memoir» blir gitt ut 17. mars, lenge etter at riksrettssaka mot Donald Trump er avslutta.

Søndag omtalte The New York Times ein annan del av manuset der det heitte at Trump hadde sagt til Bolton at rundt 3,5 milliardar kroner i militærhjelp til Ukraina skulle haldast tilbake inntil Ukraina gjekk med på korrupsjonsetterforsking av Joe Biden og sonen hans Hunter, som jobba for eit ukrainsk energiselskap medan faren var visepresident.

Vil ha Bolton

Lekkasjane frå Bolton gjer at nokre republikanarar ser ut til å vere på glid og vurdere støtte til Demokratanes ønske om å føre Bolton og andre som vitne i riksrettssaka i Senatet. Demokratane treng minst fire stemmer frå Republikanarane.

Den republikanske senatoren Mitt Romney trur det vil bli nok republikanarar som stemmer med Demokratane.

– Det blir stadig klarare at det vil vere viktig å høyre John Bolton. Eg trur det blir stadig meir sannsynleg at andre republikanarar vil slutte seg til oss som meiner at vi bør høyre John Bolton, sa Romney til journalistar måndag.

Partifellen hans, senator Susan Collins, sa at ho alltid ønsk, er «moglegheita for vitne», og at lekkasjane frå Boltons bok «styrkjer saka».

Siste dagen til forsvaret

Medan media fokuserte på Boltons bok måndag, heldt Det kvite hus fram på dag to med opningsinnlegg til forsvaret i riksrettssaka i Senatet.

Delstaten Floridas tidlegare leiar for påtalemakta, Pam Bondi, tok for seg Hunter Bidens rolle som styremedlem i det ukrainske energiselskapet Burisma og sa at selskapet var kjent for å vere korrupt.

Ken Starr, som var spesialetterforskar i saka som førte til riksrettssaka mot president Bill Clinton, og Harvard-professor Alan Dershowitz, sette riksrettsprosessen inn i eit historisk, juridisk og politisk perspektiv. Dei sa at det ikkje finst grunnlag for å fjerne Trump frå makta.

– Det er ikkje noko i Boltons avsløringar, sjølv om dei skulle vere sanne, som når opp til nivået der dette utgjer maktmisbruk eller ei handling som kan straffast med riksrett. Ikkje-kriminell framgangsmåte, inkludert maktmisbruk og forsøk på å hindre Kongressens arbeid, ligg utanfor rekkevidda av riksrett, sa Dershowitz, som også sa at han stemte på Hillary Clinton i førre val.

Tysdag avsluttar Trumps advokatar opningsinnlegget. Deretter kan senatorane sende inn skriftlege spørsmål til begge partar, før det seinare i veka blir halde avstemming om nye vitne skal kallast inn.

