DNA-test tvingar Belgias ekskonge til å erkjenne farskap

utenriks

Det kjem fram i ei fråsegn frå 85 år gamle Alberts advokatar til belgiske medium måndag etter ei mange år lang farskapssak.

I fråsegna heiter det at «vitskapelege konklusjonar tyder på at han er den biologiske faren til Delphine Boël».

– Livet hennar har vore eit langt mareritt som følgje av denne leitinga etter ein identitet, seier Boëls advokat Marc Uyttendaele til fjernsynsstasjonen RTL.

– Ho hadde ein biologisk far som brutalt avviste henne då denne farskapssaka såg dagens lys, seier Uyttendaele vidare.

Advokaten legg til at Boël bestemte seg for å føre saka inn for domstolane «for å unngå at barna hennar ber med seg denne byrda», melder BBC.

Albert har sidan 1958 vore gift med Paola Ruffo di Calabria. Ti år seinare kom Boël til verda.

For seks år sidan tok ho saka til retten for å få svar på om den tidlegare kongen er faren hennar.

Albert har aldri nekta for påstanden offentleg, men nekta i lang tid å gi DNA-prøvar sjølv om ein belgisk domstol beordra han til å gjennomføre ein test i oktober i 2017.

I mai vart han av ein ankedomstol pålagt dagsbøter på rundt 50.000 kroner inntil han til slutt tok DNA-prøven.

Resultatet har vorte halde hemmeleg medan saka har vorte behandla i Høgsterett.

Albert var Belgias konge frå 1993 til 2013, då han abdiserte på grunn av helsemessige årsaker. Han gav trona vidare til sonen sin Philippe.

(©NPK)