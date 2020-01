HRW: Gatebarn i Rwanda blir mishandla på senter

utenriks

– Styresmaktene i Rwanda hevdar å rehabilitere gatebarn, men i staden sperrar dei inne under umenneskelege og nedverdigande forhold, bankar dei opp og utset dei for overgrep, seier Lewis Mudge, som leiar Human Rights Watchs verksemd i Sentral-Afrika.

Menneskerettsorganisasjonen har intervjua 30 gatebarn som har sete innesperra på Gikondo Transit Center i hovudstaden Kigali og fortel historiene deira i rapporten «As Long as We Live on the Streets, They Will Beat Us: Rwanda’s Abusive Detention of Children».

Ifølgje rapporten blir gatebarn sperra inne i opptil seks månader om gongen, utan dom og tilgang til familie eller forsvarar.

Grov mishandling

28 av dei 30 barna som er intervjua i rapporten, fortel om til dels grov mishandling ved Gikondo-senteret.

Ein 15 år gammal gut fortel korleis han vart slått med ein stokk da han kom til senteret, og at ei av vaktene pressa han for pengar.

Ei 16 år gammal jente fortel at ho vart kalla prostituert.

– Om du er ung jente, så kallar dei deg hore. Dei set ein merkelapp på deg, og når dei er ferdige med å kalle deg prostituert, tjuv eller uteliggar, så kastar dei deg i fengsel, fortel ho.

Omstridd lov

Det er òg fleire liknande senter i Rwanda, og Human Rights Watch har heilt sidan 2006 freista å rette søkelys mot behandlinga av gatebarn i landet.

Mishandlinga byrjar ofte alt ved arrestasjonen, som ei spesialgruppe innan politiet står for.

Arrestasjonane skjer med tilvising til ein omstridd og vidtrekkande lov som vart vedtatt i 2017, og som forbyr prostitusjon, narkotikamisbruk, tigging og dessutan soving og ulovleg salsverksemd på gata.

Overfylt

På Gikondo-senteret blir barna stua saman i overfylte rom, nokre gonger saman med vaksne, og opptil fire barn må dele same madrass og laken.

Lus og sjukdom er utbreidd, og barna fortel at dei berre får vaske seg to gonger i veka. Det kan òg gå lenge mellom kvar gong dei får tilgang til toalett, og det same gjeld helsehjelp.

Rehabilitering skjer berre i namnet ifølgje Human Rights Watch, som no ber FNs komité for rettane til barn straks å pålegge Rwanda å stenge senteret.

Krev stenging

Rwanda har underteikna FNs barnekonvensjon og må etterforske og straffe medlemmer av politiet og andre styresmakter som har gjort seg skuldig i overgrep mot innsette, blant dei barn, krev menneskerettsorganisasjonen.

– FNs komité for rettane til barn har moglegheit til å gjere det få i Rwanda kan gjere ved å stille regjeringa tøffe spørsmål om menneskerettssituasjonen og systematiske brot på konvensjonar, seier Mudge.

