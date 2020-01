Minst tolv politifolk drepne i Taliban-angrep

utenriks

Angrepet skjedde natt til tysdag i Pul-e Khumri, provinshovudstaden i Baghlan, opplyser Samiuddin Nazir i provinsrådet og Asadullah Shahbaz, som sit i nasjonalforsamlinga for provinsen. Begge stadfestar talet på drap.

Taliban-talsmann Zabiullah Mujahid har sendt ut ei fråsegn der rørsla hevdar å ha drepe 17 politifolk i angrepet og tatt eitt gissel. Taliban pleier å overdrive slike tal.

Taliban angreip same by også i september i eit forsøk på å ta kontroll over han, men vart drivne ut av tryggingsstyrkar nokre dagar seinare.

Baghlan var i fjor blant dei mest urolege provinsane i landet.

