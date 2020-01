Trump-plan lèt Israel behalde ulovlege busetjingar

utenriks

Planen inneber at Israel får behalde busetjingane i dei okkuperte palestinske områda som i dag husar nærare 800.000 israelarar. Dette sjølv om Tryggingsrådet i FN har slått fast at busetjingane er ulovlege og i strid med folkeretten.

Den 80 sider lange planen inneber òg at Israel får annektere delar av det som i Oslo II-avtalen blir omtalt som område C, og som i dag utgjer over 60 prosent av Vestbreidda.

Inkludert i område C er Jordandalen, som med dei store jordbruksområda sine blir rekna som kornkammeret til palestinarane.

Israel skal i ein overgangsperiode på fire år ikkje etablere nye busetjingar, men visstnok kunne bygge fleire bueiningar i dei eksisterande.

Pariastat

Planen til Trump legg òg opp til etablering av ein palestinsk pariastat, demilitarisert og utan kontroll over eige luftrom og eigne grenser, og med høgst avgrensa kontroll over vassressursane.

Denne «staten», som på grunn av busetjingane ikkje blir noko samanhengande område, får ifølgje planen til Trump ikkje inngå alliansar med andre land. Han vil òg først kunne opprettast etter ein fire år lang overgangsperiode og berre dersom palestinarane går med på resten av punkta i planen.

Palestinarane får ifølgje Trump òg etablere hovudstad i Aust-Jerusalem, rett nok i Shuafat som ligg 5 kilometer nord for gamlebyen i Jerusalem.

– Jerusalem blir verande som udeleleg hovudstad i Israel, sa han då han presenterte planen med statsminister Benjamin Netanyahu i Israel ved sida av seg tysdag.

Lovar milliardar

Palestinske styresmakter nektar å ha noko med Trump-administrasjonen å gjere og blæs av planen som no blir lagt på bordet.

Kushner håpar likevel at velvilje kan kjøpast og har fått USAs allierte i Midtausten, først og fremst Saudi-Arabia, med på eit spleiselag som inneber vage løfte om over 450 milliardar kroner i framtidige investeringar i dei palestinske områda.

– Dette er ein plan for å verne Trump frå riksrett og Netanyahu frå fengsel. Dette er ingen fredsplan for Midtausten. Denne planen gir Israel suverenitet over palestinsk territorium, sa statsministeren til palestinarane Mohammed Shtayyeh måndag.