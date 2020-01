USA trappar opp bombing i Afghanistan

utenriks

Ifølgje fleire medium er talet eit av dei høgaste dei siste ti åra. USA har trappa opp angrepa sine samtidig som landet har trekt seg frå fredssamtalar med Taliban-rørsla.

Nokon av angrepa rammar òg sivile, og ifølgje FN vart 717 sivile drepne i angrep utført av afghanske styrkar og deira allierte i 2019. Dette var 31 prosent fleire enn året før. Dei fleste av angrepa som ramma sivile, vart utførte av amerikanske eller afghanske kampfly.

Etter at Donald Trump vart president, har han fjerna restriksjonar som skulle gi betre kontroll over dei amerikanske luftangrepa for å unngå sivile tap.

