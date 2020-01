EU-parlamentet sa ja to dagar før brexit

utenriks

Avstemminga i Brussel var det siste formelle steget i utmeldingsprosessen. Det kravde alminneleg fleirtal og at minst ein tredel av dei 751 representantane møtte opp, slik at forsamlinga var vedtaksfør. Det klarte dei med god margin: 621 stemte for avtalen, 49 stemte mot, medan 13 stemte blankt.

Dermed har politikarane i alle relevante forsamlingar på begge sider av kanalen gitt samtykket sitt til avtalen statsminister Boris Johnson inngjekk med EU i oktober. Tre og eit halvt år etter folkeavstemminga – og 47 år etter at landet melde seg inn – går Storbritannia ut av unionen.

Tårer, klemmar og applaus

Det var ein tidvis svært kjensleladd debatt før avstemminga, særleg blant dei britiske medlemmene, som ikkje lenger skal sitje i EU-parlamentet.

– I hjartet håpar eg at eg ein gong skal tilbake til denne salen, tilbake til hjartet av Europa, sa britiske Molly Scot Cato frå Dei Grøne til ståande applaus medan ho kjempa mot tårene.

Skotske Eileen McLeod stemte mot avtalen og sa det er ein tragedie for Skottland – som stemte for framleis medlemskap – å bli dratt ut av unionen.

– Eg håper de vil la lyset vere tent for Skottland, sa ho.

Britiske Anthea McIntyre understreka på si side at sjølv om britane forlèt EU-institusjonane, så forlèt dei ikkje Europa.

Sjølv brexitgeneral Nigel Farage var inne på det same tidlegare på dagen då han sa at «vi elskar Europa, men hatar EU». Han spøkte med å spolere tilslutninga i EU-parlamentet til brexitavtalen, noko som truleg ville ført til kaos.

– Hadde det ikkje vore gøy om vi prøvde å få til eit fleirtal så vi kunne gå rett ut fredag, spurde han, men la umiddelbart til at det ikkje ville skje.

Avskjedssong

Etter at avstemminga var klar, vart salen fylt av dei sørgmodige tonane til «Auld Lang Syne», då parlamentarikarane stemte i. Den skotske songen er ein avskjedssong som i dag kanskje er mest kjent som allsong når ein tar farvel med det gamle året.

Fleire av dei som gav uttrykk for at dei vil sakne dei britiske kollegaene sine, understreka at britane er velkomne tilbake.

– Denne avstemminga er ikkje eit adjø, men eit på gjensyn, sa brexitkoordinatoren i parlamentet Guy Verhofstadt.

Krympar

Presidenten i parlamentet David Sassoli sa det var trist å sjå eit land forlate EU-familien. Det betyr òg at forsamlinga han leiar, blir mindre. 73 britiske EU-parlamentarikarar har ikkje lenger ein plass i salen. 27 av plassane skal fordelast på andre land, men totalen minskar frå 751 til 705 representantar.

– Til dei kollegaene som forlèt oss no, vil eg seie at vi er svært takksame. Vi set pris på jobben de har gjort. Britiske venner, de har gjort EU rikare ved å vere her, sa Sassoli.

– De er kollegaer og allierte, og vi vil framleis ha sterke band. 50 års integrering forsvinn ikkje utan vidare, avslutta han før han signerte brexitvedtaket.

(©NPK)