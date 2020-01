EU stenger ikkje Huawei ute frå 5G-nettet

utenriks

Det er opp til kvart enkelt land å fastsetje reglar for å ta vare på sikkerheita, men EU-kommisjonen vedtok onsdag ei verktøykasse for 5G-nettet.

– Vi kan gjere store ting med 5G, seier digitaliseringskommissær i EU, danske Margrethe Vestager, og trekker fram helsetenester, landbruk og energi.

– Dette vil skape positiv endring, men berre om vi kan sørgje for sikre nettverk. Berre då vil den digitale omstillinga komme alle borgarane til gode, seier ho.

– Banebrytande

Verktøykassa nemnar verken Huawei eller Kina spesifikt. Selskapet seier det ønsker dei «ikkje-diskriminerande» retningslinjene velkommen.

– Denne faktabaserte tilnærminga til 5G-sikkerheit lèt Europa få eit sikrare og raskare nettverk, heiter det i ei fråsegn frå Huawei.

Samtidig understrekar EU-kommisjonen behovet for å vurdere sikkerheita når nettet blir bygd ut, inkludert risikovurdering av leverandørar. Ho nemner òg moglegheita for å sjå bort frå leverandørar frå kritiske og sårbare delar av nettet.

– 5G vil vere banebrytande, men utbygginga kan ikkje skje på kostnad av sikkerheita, seier EU-kommissær Margaritis Schinas.

Britisk løysing

Fleire av tilrådingane minner om løysinga Storbritannia landa på denne veka. Der får Huawei ikkje delta i bygginga av «kjernen» av 5G-nettverket, og heller ikkje operere ved militære anlegg og kjernekraftanlegg.

USA, Australia og New Zealand har stengt ute kinesiske Huawei frå 5G-utbygging. USA hevdar selskapet er pålagt å drive cyberspionasje på vegner av kinesiske styresmakter, noko Huawei avviser.

Amerikanske tryggingsstyresmakter har trua med å slutte å dele etterretningsinformasjon med allierte som bruker teknologien til Huawei.

Fleire leverandørar

I Noreg er teleoperatørane pålagt å velje fleire enn éin leverandør dersom dei vel 5G-leverandørar frå land Noreg ikkje har tryggingsavtale med. Det betyr at kinesiske Huawei ikkje får konkurrere på same vilkår som svenske Ericsson og finske Nokia.

I verktøykassa til EU er tilrådinga at det skal vere eit mangfald av leverandørar, og at operatørane skal unngå å bli for avhengige av ein enkelt leverandør eller av fleire leverandørar med lik risikoprofil.

