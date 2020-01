utenriks

– Dei siste dagane har vi sett tyrkiske skip med syriske leigesoldatar komme til libysk jord, sa den franske presidenten under eit møte med statsminister Kyriakos Mitsotakis i Hellas onsdag.

Han la til at dette er eit klart brot på kva Erdogan lova på den internasjonale Libya-konferansen, som vart halden i Berlin for halvanna veke sidan. Der lova ei rekke leiarar at dei ikkje lenger ville blande seg inn i konflikten i Libya, til dømes ved å gi partane militær støtte.

