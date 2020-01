Massivt underskot for Boeing

utenriks

Det er første gong sidan 1997 at flyprodusenten leverer eit årsresultat med underskot.

Boeing noterte eit tap på 1 milliard dollar i fjerde kvartal og 636 millionar dollar for heile 2019.

Då Boeing la fram dei dystre tala onsdag, vart det òg klart at selskapet frå neste år igjen kuttar i produksjonen av 787 Dreamliner-flya til selskapet.

Ulykker

Den amerikanske flyprodusenten har slite kraftig etter to ulykker med 737 MAX 8-fly som kravde til saman 346 menneskeliv.

Etter den siste ulykka i mars 2019 vart det nye passasjerflyet sett på bakken verda over.

Boeing har sidan arbeidd med å finne og utbetre feil ved flytypen og ventar framleis på løyve frå amerikanske luftfartsstyresmakter (FAA) til å ta den i bruk igjen. Dei siste meldingane tyder på at det kan ta ytterlegare fem-seks månader.

Tilleggskostnader

Boeing anslår i rapporten på onsdag tilleggskostnader knytt til kompensasjon til 737 Max-kundar og auka produksjonskostnader. Den totale anslåtte ekstrakostnaden knytt til ulykkesflyet blir dermed anslått å vere på 18,6 milliardar dollar – tilsvarande 170 milliardar kroner.

Heile 5.000 fly av denne typen var i bestilling då 737 Max vart sette på bakken.

Dreamliner-flya har vore ein bestseljar som har gitt inntekter for Boeing medan 737 Max-flya har stått på bakken. No varslar selskapet at produksjonen av Dreamliner skal reduserast til ti fly i månaden frå starten av 2021 og ut 2023.

Planen var opphavleg å produsere 14 fly i månaden i perioden.

