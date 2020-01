Niåring sikta for drapsforsøk i USA

utenriks

Valdshendinga fann stad i byen Ocala, ifølgje CNN. Guten vil få ei form for fridomstap inntil han skal møte i retten igjen 5. februar.

Mora til barna har forklart at ho hadde vore ute av leilegheita si i ti minutt då ho kom tilbake og såg niåringen stikke søstera på fem år med ein kjøkkenkniv.

– Døy, døy, skal guten ha sagt.

Niåringen skal ha forklart at tanken om å drepe søstera hadde dukka opp nokre dagar tidlegare. Sjølv om han prøvde, klarte han ikkje å få tanken ut av hovudet.

Retten i Marion County har gitt ordre om ei psykiatrisk undersøking av niåringen.

Mange delstatar i USA har ingen minimumsalder for overføring av unge lovbrytarar til det ordinære rettssystemet. Ifølgje ABC News vart over 30.000 barn under ti år arrestert i USA mellom 2013 og 2018.

