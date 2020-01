Saudi-Arabia uttrykkjer støtte til saka til palestinarane

utenriks

Det er statlege medium i Saudi-Arabia som opplyser at kongen i landet Salman i ein telefonsamtale med den palestinske presidenten Mahmoud Abbas onsdag gav uttrykk for fast støtte til rettane til palestinarane.

Saudi-Arabias offisielle reaksjon på Donald Trumps plan for Israel og Palestina var først svært diplomatisk. I ei fråsegn frå utanriksdepartementet i landet vart det sagt at landet set pris på Trumps forsøk på å utarbeide ein fredsplan for Midtausten og tok til orde for å starte ein dialog mellom Israel og palestinarane.

I fråsegna frå utanriksdepartementet lydde det at alle usemjer med planen bør løysast gjennom forhandlingar og med den hensikta å komme fram til ein fredsavtale som «oppfyller dei legitime rettane til palestinarane».

Palestinske styresmakter nektar å ha noko med Trump-administrasjonen å gjere og blæs av planen som no er lagt på bordet.

USA vil prøve å få allierte i Midtausten, først og fremst Saudi-Arabia, med på eit spleiselag som inneber vage løfte om over 450 milliardar kroner i framtidige investeringar i dei palestinske områda.

