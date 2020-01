Tysklands nye pandastjerner møtte pressa

utenriks

Frå torsdag av skal dyrehagen i Berlin vise fram brørne Meng Ziang og Meng Yuan til dei besøkjande for første gong. Dagen før stilte dei opp på fotoshoot for pressa.

Inntil no har pandaungane for det meste halde seg innandørs, men no skal dei ut i ei større innhegning.

– Dei er sunne, nysgjerrige og følgjer mora. Dei er meir enn klare for den første spaserturen sin, seier dyrehagesjef Andreas Knieriem til nyheitsbyrået DPA.

Dei to ungane har fått kallenamn Pit og Paule. Mora deira, Meng Meng, og faren, Jiao Qing, er sendt til Tyskland på utlån frå Kina.

