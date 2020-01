YLE: Kinesisk turist i Finland er smitta av Wuhan-viruset

utenriks

Det er første gong at det blir stadfesta smitte i Norden. Viruset blir antatt å ha opphavet sitt i den kinesiske millionbyen Wuhan.

Personen som har fått påvist smitten i Finland, kjem frå Wuhan. Vedkommande er no sett i karantene på Lapplands sentralsjukehus i Rovaniemi nord i landet, opplyser det finske folkehelseinstituttet THL til YLE.

– Det var venta at viruset skulle komme via turistar til Finland. Risikoen for at viruset spreier seg i Finland, er framleis veldig liten, så det er ingen grunn til bekymring, seier direktør Mika Salminen i THL.

Totalt blir 15 personar sjekka for smitte i Finland.

Over 5.900 menneske har så langt fått påvist smitte, dei aller fleste i Hubei-provinsen i Kina. 132 personar er døde, alle i Kina.