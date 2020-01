Forsvararane til Trump skiftar strategi – opnar for at bytehandel med Ukraina ikkje er ulovleg

utenriks

Ein av forsvararane til Trump, Alan Dershowitz, argumenterer for at ein slik bytehandel ikkje gir grunnlag for riksrett såframt ein president meiner det er i interessa til nasjonen at han blir attvalt.

– Alle offentlege tenestemenn eg kjenner, meiner det er i interessa til nasjonen at dei blir valde på nytt. Og viss ein president gjer noko han meiner vil bidra til at han blir attvalt, i interessa til nasjonen, så kan ikkje det vere ein type bytehandel som resulterer i riksrett, sa Dershowitz under riksrettssaka i Senatet onsdag, ifølgje CNN.

– Det er derfor det er så farleg å psykoanalysere ein president, la han til.

Professor og forsvarsadvokat

Dershowitz er ein av dei mest kjente forsvarsadvokatane i USA. Han har tidlegare forsvart personar som O.J. Simpson og Jeffrey Epstein og har òg bakgrunn som jussprofessor ved Harvard University.

Trump blir skulda av demokratane i Kongressen for å ha halde tilbake militær bistand til Ukraina i eit forsøk på å presse fram ei etterforsking av tidlegare visepresident Joe Biden og sonen hans Hunter. Demokratane meiner målet til Trump var å sverte mannen som kan bli motstandaren hans i presidentvalet i haust og auke eigne sjansar for å bli valt på nytt.

Overraska demokratane

Argumentasjonen til Dershowitz er oppsiktsvekkjande sidan Trump tidlegare har argumentert for at han har opptredd «perfekt» overfor Ukraina. No meiner forsvararane hans at sjølv om det blir bevist at Trump har prøvd seg på denne typen bytehandel, så vil ikkje det rettferdiggjere riksrett. Viss ein slik argumentasjon får gjennomslag, kan det opne for at den amerikanske presidenten får uavgrensa fullmakter, skriv CNN i ein kommentar.

Demokraten Adam Schiff virket overraska over argumentet.

– Alle bytehandlar er ikkje dei same. Nokon kan vere akseptable, andre ikkje. Og du treng ikkje vere ein tankelesar for å forstå kva som er kva. Ein ting de kan gjere, er å spørje John Bolton, svarte Schiff, som leiar aktoratet i riksrettssaka.

Trekte inn Obama og Romney

Schiff stilte òg spørsmål ved kva som ville skjedd viss Barack Obama hadde bedt russarane grave fram skitt om den republikanske motstandaren sin i presidentvalet i 2012, senatoren Mitt Romney.

Den nye argumentasjonen til forsvararane kjem samtidig som demokratane prøver å få minst fire republikanske senatorar til å støtte kravet deira om at det skal kallast inn vitne, blant dei Bolton, som tidlegare var nasjonal tryggingsrådgivar i USA.

Bolton skal om knapt to månader gi ut ei bok der han ifølgje lekkasjar skriv at Trump fortalde han at han ville bruke militærhjelpa til Ukraina for å presse fram ei etterforsking av Biden.

Rask eller langdryg prosess

Avstemminga om det skal kallast inn vitne, finn stad fredag. Viss demokratane ikkje får med seg nok republikanarar, vil riksrettssaka mot Trump visstnok få ei rask avslutning.

Viss demokratane vinn avstemminga, kan det føre til ein langdryg juridisk kamp. Samtidig risikerer demokratane at republikanarane vil svare med å krevje at Joe Biden blir kalla inn som vitne, noko som kan svekkje forsøket hans på å bli presidentkandidaten til Demokratane.

Det har lenge lege i korta at presidenten kjem til å bli frikjent av det republikanske fleirtalet i Senatet uansett om det blir kalla inn vitne eller ei, men gongen i riksrettssaka blir uansett sett på som viktig fordi den kan påverke den amerikanske opinionen før presidentvalet i haust.

Skriftleg grilling

Riksrettssaka er no inne i ein fase der senatorane, både demokratar og republikanarar, får stille skriftlege spørsmål til forsvararane og aktoratet. Regelen er at dei må lytte til svara utan å komme med kommentarar eller munnlege oppfølgingsspørsmål.

Spørsmål og svar vart onsdag levert på kontinuerleg band, og prosessen er venta å halde fram torsdag.

Samtidig som demokratar gjer alt dei kan for å overtyde fire republikanarar om at det må kallast inn vitne, har Det kvite hus gitt advokaten til Bolton beskjed om at boka ikkje kan bli gitt ut i si noverande form fordi den inneheld «topp hemmeleg» informasjon. Bolton og advokaten hans har insistert på at boka ikkje inneheld slik informasjon.

