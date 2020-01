utenriks

Ikea offentleggjorde onsdag at dei ville stengje om lag halvparten av varehusa sine i Kina som følgje av utbrotet av den nye coronaviruset i Wuhan. Torsdag offentleggjorde derimot møbelgiganten at alle av utsala i landet blir stengde inntil vidare.

Kinesiske styresmakter opplyste torsdag at 170 menneske er døde som følgje av viruset og at over 7.700 menneske no er smitta. Talet på smitta har auka rekordfort dei siste dagane.

