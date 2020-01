Republikanarane håper på rask avslutning av riksrettssaka

utenriks

I spørsmålsrunden i Senatet onsdag gjorde Trumps forsvararar det klart at dei slett ikkje meiner Boltons opplysningar gir grunnlag for å kalle han inn som vitne.

Ifølgje New York Times har Bolton i eit utkast skrive at Trump i august sa at han ønskte å halde tilbake militærhjelp til Ukraina inntil ukrainske styresmakter starta ei etterforsking av Joe Biden. Han kan bli Trumps motkandidat i presidentvalet i haust.

Demokratane argumenterte onsdag for at Boltons bok ikkje kan ignorerast, og dei pressa på for å få Senatet til å innkalle fleire vitne.

Vil forhindre nye vitne

Leiaren i Senatet, Mitch McConnell, og andre republikanarar har ifølgje New York Times signalisert at dei no føler seg tryggare på at dei kan sikre dei 51 stemmene som trengst for å forhindre nye vitne – og dermed frifinne Trump allereie fredag.

Den republikanske senatoren John Barrasso slo fast at han har «høyrt nok»

– Eg er klar til å stemme over ein endeleg dom, sa Barrasso til avisa.

Avgjerande avstemming

Tre republikanarar har tidlegare antyda at dei vil seie ja til å innkalle Bolton som vitne. Republikanarane har 53 plassar i Senatet mot Demokratanes 47. Dermed må fire republikanarar slutte seg til Demokratanes krav for at forslaget om å innkalle Bolton og andre vitne skal få fleirtal.

Torsdag er andre og siste dag av spørsmålsrunden der det skriftlege spørsmålet til senatorane blir lese opp av ein høgsterettsjustitiarius.

Fredag er det klart for avstemminga der vitnespørsmålet skal avgjerast.

(©NPK)