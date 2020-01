Samsungs overskot kraftig redusert

utenriks

Auka tilbod og fallande prisar på mikroprosessorar og minnebrikker, og dessutan lågare etterspørsel etter andre kjerneprodukt har svekt resultatet til den sørkoreanske teknologigiganten. Samsung Electronics er blant dei viktigaste dotterselskapa i det gigantiske Samsung-konsernet, men i 2019 støtte det på fleire utfordringar som hemma innteninga.

For fjerde kvartal sokk overskotet med 38 prosent frå same periode i 2018 og enda på 5,23 billionar won, tilsvarande 40 milliardar kroner. Omsetninga i perioden var på drygt 464 milliardar kroner.

Samsung forklarer mellom anna resultatfallet med sterkare konkurranse blant toppmodellane i mobilmarknaden. Kjøparar ventar no lengre enn tidlegare før dei oppgraderer til ny mobiltelefon.

For året som heilskap melder Samsung Electronic at overskotet enda på 168 milliardar kroner, som er ein nedgang på 51 prosent frå året før.

Onsdag melde hovudkonkurrent Apple om rekordoverskot- og sal av smarttelefonane sine for same periode. Av ei omsetning på 836 milliardar kroner i siste kvartal i fjor, sat Apple igjen med eit overskot på 200 milliardar, det beste nokosinne for selskapet.

