USA har sendt 62.000 migrantar tilbake til Mexico

utenriks

Onsdag var det eitt år sidan USA sette i verk programmet «Bli i Mexico» som var blant løfta president Donald Trump gav om å redusere innvandringa til USA under valkampen i 2016.

Tusenvis av dei som er returnerte over grensa til Mexico er ikkje sjølv frå landet, men frå andre land i Mellom-Amerika som Honduras og Guatemala. Likevel må dei vente på den andre sida av grensa til USA medan søknaden om asyl blir behandla.

Prosessen kan ta fleire månader og i den tida må migrantane bu i svært farlege område, mellom anna utsett for kidnapping av kriminelle som krev løysepengar, opplyser Leger Uten Grenser.

Onsdag vart òg dei første menneska frå Brasil sende tilbake over grensa til Mexico for å måtte vente på behandlinga av asylsøknaden sin der, opplyser fungerande nestleiar Ken Cuccinelli i tryggingsdepartementet Homeland Security på Twitter. Han takkar òg Mexico for samarbeidet.

Mexico har utplassert tusenvis av soldatar langs grensa for å hindre migrantar å ta seg over til USA. I mai fjor vart 144.000 menneske stansa på veg inn over grensa, men i desember var det tilsvarande talet redusert til 40.620 personar.

I alt 497 migrantar døydde på grensa i fjor, viser tal frå Den internasjonale migrasjonsorganisasjonen (IOM).

(©NPK)