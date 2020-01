utenriks

Møtet byrja klokka 13.30. Det er ikkje kjent kor lenge det vil vare, men WHO har varsla ein pressekonferanse etter møtet.

Ei eventuell avgjerd om at utbrotet er ei internasjonal folkehelsekrise, vil innebere auka internasjonalt samarbeid i kampen mot spreiinga av viruset.

Då krisekomiteen i WHO møttest for å diskutere viruset for ei veke sidan, konkluderte den med at det førebels ikkje var grunn til å erklære ei slik krise.

