Fjerninga av flagga er ei høgst synleg markering av at Storbritannia ikkje lenger er ein del av fellesskapet dei har valt å forlate etter 47 år.

Når dagen gryr, er dei ein del av det same utanforskapen som Noreg. Då vil «union jack» vaie åleine over inngangen til det som over natta formelt endrar status og blir den britiske delegasjonen til EU.

