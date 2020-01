utenriks

Nokia og Ericsson har frå før bygd ut store delar av Oranges 4G-nett i Frankrike og vil innan utgangen av året starte arbeidet med å oppgradere dette til 5G.

USA har lagt sterkt press på europeiske land og hevdar at Huawei er eit reiskap for kinesisk etterretning, noko både selskapet og kinesiske styresmakter nektar for.

EU-kommisjonen bad denne veka medlemslanda vurdere risikoen knytt til 5G-leverandørar, men stengde ikkje Huawei ute frå det framtidige nettet.

(©NPK)