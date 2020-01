Irland fryktar eksistensiell krise om forhandlingane mellom EU og Storbritannia blir mislykka

utenriks

– Vi må vere ærlege om truslane. Om partane ikkje finn fram til ein handelsavtale vil det innebere ein eksistensiell trussel mot økonomien vår i 2021, så vi er nøydde til å bli samde om avtalen, åtvara Varadkar i ein tale fredag.

Storbritannia vil halde fram med å følgje reglane frå EU for mellom anna handel gjennom den elleve månader lange overgangsperioden som byrjar laurdag.

Irland deler grense med Nord-Irland, som forlèt EU saman med resten av Storbritannia. Dermed vil irane bli direkte rørt om det ikkje er på plass ein ny handelsavtale før året er omme. Dei ønsker derfor at partane skal bli samde om ein så brei handelsavtale som i det heile mogleg.

Varadkar kalla brexit ein trist dag, men takka EU-leiarane for at dei støtta Irland under forhandlingane med Storbritannia.

– At Storbritannia forlèt EU er ingen grunn til å feire for oss, sa Varadkar. Han la til at irane ikkje vil skrive ut 50 pence-myntar for å feire brexit, slik regjeringa til Boris Johnson har gjort.

– Men vi feirar solidariteten som har vorte vist oss frå EU-partnarar, og vi seier takk til dei europeiske likemennene våre.

(©NPK)